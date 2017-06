Inter, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell’Inter. La firma sul contratto ancora non c’è, ma - Spalletti dixit - è bastata “una stretta di mano”.

Martedì pomeriggio, infatti, il tecnico ex Roma è partito alla volta della Cina, destinazione Nanchino, dove incontrerà Zhang Jindong, il gran capo di Suning e proprietario dell’Inter, e Walter Sabatini, sua vecchia conoscenza proprio nella Capitale che ora è coordinatore tecnico del Suning Sports Group.

È molto probabile che proprio lì, l’allenatore toscano firmerà il contratto che lo legherà all’Inter prima di parlare di mercato con il direttore Piero Ausilio e con Steven Zhang, figlio di Jindong e vicepresidente.

“Sono felice di essere allenatore dell’Inter - sono state le prime parole di Spalletti -. I tempi si allungano un po’, dovremo fare una conferenza stampa. Facciamo le cose all’antica. La firma? Tutto a posto - ha concluso prima di imbarcarsi -, ci siamo dati la mano. Siamo quelli all'antica che fanno le cose con una stretta di mano".

Al suo fianco anche il ds Ausilio, che ha confermato senza troppi giri di parole: "I fatti parlano chiaro, abbiamo pensato solo ed esclusivamente a Spalletti e nel momento in cui c'è stata la possibilità l'abbiamo resa fattibile. Manca solo l'ufficialità, si va a Nanchino dalla proprietà a presentarlo e fare in modo che l'Inter subito riparta per presentarsi alla grande a luglio”.

L’anno scorso, infatti, la partenza fu decisamente a rilento con Roberto Mancini che lasciò la barca in corsa aprendo le porte all’arrivo di Frank De Boer ad agosto inoltrato. Lo stesso De Boer era poi stato sostituito da Pioli, che a sua volta - dopo un inizio incoraggiante - era stato esonerato lasciando la panchina all’allenatore della Primavera, Stefano Vecchi.

Ph: Spalletti alla partenza per la Cina - Foto Calciatori Brutti da Fb