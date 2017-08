San Siro, spettatori record ad agosto: entusiasmo per Milan e Inter

San Siro fa il pienone ad agosto. Numeri da record quelli del 2017 per Inter e Milan: oltre 207 mila spettatori in quattro partite totali, e intanto lo stadio è più blindato che mai dopo l'attentato di Barcellona e i conseguenti jersey posti in piazzale Axum a "protezione" della struttura (e dei tifosi) contro eventuali terroristi al volante di un camion.

Il debutto in campionato dell'Inter contro la Fiorentina, il 20 agosto, è stata l'unica partita dei nerazzurri: e 51 mila spettatori significa un numero che non veniva toccato dal 2009. Il debutto del Milan contro il Cagliari, il 27 agosto, ha invece registrato 49 mila spettatori. Sommati insieme, questi numeri rappresentano il 40% in più rispetto ai debutti in casa delle due compagini nello scorso campionato. Una crescita di tutto rispetto, che certifica la ritrovata passione dei milanesi per il calcio e per il rossonerazzurro meneghino.

Ancora meglio, il 3 agosto, Milan-Craiova, debutto rossonero in Europa League dopo diversi anni senza le competizioni europee. Non una partita di prim'ordine, contro una squadra romena di cui - probabilmente - molti milanesi non saprebbero indicare nemmeno la posizione geografica (ed è un peccato, perché molti romeni trapiantati a Milano arrivano proprio da quella zona della Romania), ma 65 mila spettatori che l'hanno fatta diventare la terza partita agostana di sempre.

Intoccabile in vetta è il derby della seconda giornata del campionato 2009/2010, vinto per 4-0 dall'Inter che - qualche mese più tardi - conquistò il "triplete" (campionato, Coppa Italia e Champions League). Furono 80 mila gli spettatori a San Siro quella volta. Seconda posizione per Milan-Stella Rossa, Champions League 2006/2007, terzo turno preliminare: 70 mila spettatori e i rossoneri, quell'anno, vinsero poi la competizione, trascinati da Kaka e Inzaghi, battendo il Liverpool in finale.

Più blindato che mai, dunque, lo stadio, ma anche straordinariamente frequentato. L'entusiasmo ritrovato per le due squadre milanesi promette bene ed è evidentemente più forte della paura degli attentati. D'altra parte non è da adesso che i controlli sono aumentati, i concerti estivi hanno visto una presenza massiccia di forze dell'ordine e metal detector. Cose che non spaventano chi forse non sente ancora profumo di scudetto (la Juventus rimane oggettivamente favorita) ma ha capito che il vento, con le proprietà cinesi, sta cambiando.