Polemiche Juventus-Milan, furia Bacca: divelti spogliatoi bianconeri

Molta rabbia per un rigore secondo i rossoneri "ingiusto" e che ha portato alla sconfitta contro la Juventus, venerdì sera.

Danni allo spogliatoio della squadra ospite allo Juventus Stadium: alcuni giocatori del Milan, secondo fonti vicine al club bianconero e come riportato da Ansa, avrebbero sfogato dopo il match la loro rabbia per la sconfitta, giunta in pieno recupero e su rigore dubbio, danneggiando arredi e insegne bianconere. Tra i più agitati c'era l'autore del gol rossonero, Carlos Bacca, che è stato fermato anche dall'ad Adriano Galliani a bordo campo, mentre cercava con forza il contatto fisico con l'arbitro per avere spiegazioni.

Nella conferenza stampa post-gara, il tecnico rossonero Vincenzo Montella si era effettivamente scusato "a nome della squadra per la veemenza e l'agitazione a fine partita" dei suoi giocatori.