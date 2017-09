Sport: un weekend di sport adrenalinico all'Idroscalo, con il campionato italiano moto d'acqua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Idroscalo - Segrate (Mi), 2-3 settembre: al via la quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’acqua organizzato dalla Federazione Italiana Moto Nautica, unico riconosciuto dal CONI. Un grande ritorno dunque all’idroscalo milanese: sabato e domenica a partire dalle ore 11,00, riders pluri campioni italiani, mondiali ed europei si sfideranno in varie discipline, dando vita ad avvincenti gare che terranno il pubblico col fiato sospeso. Nove le categorie di questa disciplina (SKI F1-F2- F3 , RUNABOUT FI-F2-F3- F4, ENDURANCE e FREE STYLE) che vedranno impegnati i campioni presenti, i quali saranno chiamati a misurarsi nelle due manche previste, la prima sabato e la seconda domenica. Due i tipi di moto d’acqua che partecipano nelle diverse categorie: SKI e RUNABOUT, diverse per disciplina e classe, a seconda delle modifiche apportate alla moto e al motore, il tutto in linea ovviamente con quanto previsto dai regolamenti vigenti. I circuiti previsti sono: SKI CIRCUITO, RUNABOUT CIRCUITO, ENDURANCE e il FREESTYLE quest’ultimo vero spettacolo del settore, con evoluzioni incredibili da parte dei piloti più esuberanti del circuito. In tutto il Campionato Italiano moto d’acqua, partecipano piloti di tutte le età e con esperienza diversa: dai grandi campioni, a piloti neofiti. Tanti i campioni in gara quest’anno. Giorgio Viscione, quarantenne pilota Runabout, Campione Italiano, nonché Presidente della Commissione Italiana Moto d’Acqua per la Federazione Italiana Motonautica.Viscione quest’anno ha rivoluzionato il settore, introducendo ordine e nuovo entusiasmo tra tutti i piloti. Gli iscritti al campionato sono 127, un numero mai avuto prima, l’anno agonistico 2017 sarà davvero pieno di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, che con forza, allenamento e adrenalina pura si sfideranno nelle faticosissime gare.

