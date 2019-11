Nuovo stadio, Milan e Inter "esplorano" Sesto San Giovanni e altre alternative

Il Milan e l'Inter stanno esplorarndo la possibilità di costruire il nuovo stadio nell'area ex Falck di Sesto San Giovanni o in altre aree dell'hinterland di Milano, ma a sud, ad Assago. Come è noto, a Sesto l'apertura nei confronti del nuovo stadio è pressoché totale: il sindaco Roberto Di Stefano non ha mai fatto mistero del desiderio che i club trasferiscano l'impianto di gioco nell'ex Stalingrado d'Italia.

L'interesse dei club è sempre stato quello di rimanere nel quartiere di San Siro, considerato fondamentale dal punto di vista simbolico, ma i nuovi paletti fissati dal Comune di Milano potrebbero rendere poco conveniente l'operazione dal punto di vista economico. In particolare, Palazzo Marino ha chiesto che il Meazza non venga abbattuto, che le volumetrie accessorie siano diminuite e che il verde pubblico sia ulteriormente aumentato.

Così, però, diminuirebbero i ricavi attesi proprio dalle attività accessorie al nuovo stadio: i club hanno già dettto al Comune di voler capire bene che cosa si intende per "rifunzionalizzazione" del Meazza e soprattutto di voler rivalutare con attenzione i paletti posti da giunta e consiglio comunale per capirne la convenienza.

Mentre le società, quindi, si "tengono libere" ed esplorano alternative, il sindaco Beppe Sala si starebbe preparando a un primo incontro con i dirigenti di Milan e Inter per incominicare la "trattativa" che, nelle intenzioni di tutti, dovrebbe portare a restare a San Siro. Sempre che le esigenze di tutti collimino.