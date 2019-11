Fumogeni e uno striscione in centro a Milano: la curva Nord dell'Inter ricorda Gabriele Sandri

Uno striscione e tanti fumogeni a illuminare la notte. La curva Nord dell'Inter ha voluto ricordare, a modo suo, Gabriel Sandri, il tifoso della Lazio morto l'11 novembre 2007 nella stazione di servizio di Badia al Pino dopo essere stato colpito da un proiettile sparato dal poliziotto Luigi Spaccarotella, che era intervenuto per sedare uno scontro tra gruppi di laziali e juventini.

Gli ultrà nerazzurri, a mezzanotte in punto dell'11 novembre 2019 - dodicesimo anniversario della morte di Gabbo - si sono presentati in piazza XXV aprile per ricordare il giovane laziale scomparso.

I tifosi della Nord hanno esposto lo striscione "Gabriele sempre con noi" e hanno acceso numerosi fumogeni in onore di Sandri.

Già a maggio del 2009, durante un Inter-Lazio - due curve storicamente gemellate - la Nord aveva voluto onorare la memoria di Gabriele. In curva era comparso il nome del giovane composto con cartoncini blu su sfondo bianco - proprio i colori laziali - e sotto lo striscione "Sarai sempre con noi".