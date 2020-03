Inter, la Curva Nord rende onore al presidente Steven Zhang (e attacca Enrico Mentana)

Una carezza al presidente e un attacco a uno dei tifosi più celebri. Doppio blitz a firma curva Nord martedì sera, con gli ultras interisti che hanno voluto dire la loro - ancora una volta - sul "caso Juve-Inter", la partita che doveva giocarsi domenica 1 marzo a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus e poi rinviata, per ora, al 13 maggio per decisione della Lega.

I tifosi hanno infatti esposto uno striscione sotto la sede dell'Inter - in zona Porta Nuova - con la scritta: "Proud of you Steven Zhang", "orgogliosi di te Steven Zhang", dopo che il "boss" nerazzurro nella tarda serata di lunedì era letteralmente "esploso" contro il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, dandogli del "pagliaccio".

Inter, striscione contro Mentana

Proprio contro quelle parole - arrivate da una "storia" su Instagram - si era schierato apertamente Enrico Mentana, storico tifoso della Beneamata, che su Facebook aveva commentato: "Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social".

E la reazione della Nord non si è fatta attendere. Gli ultras, infatti, hanno lasciato sotto la sede meneghina di La7 - e lo stesso hanno fatto sotto quella romana - uno striscione dedicato al giornalista: "Mentana - si legge - è per servi del sistema come te che gente di m*** come Agnelli governa il calcio".

Foto - Lo striscione contro Mentana

La protesta sotto la Lega

Gli ultras della Curva Nord già sabato sera e domenica si erano radunati sotto la Lega e avevano esposto alcuni striscioni facendo riferimento a una "nuova Calciopoli" e chiedendo rispetto per i tifosi.

"Finalmente un presidente che dice le cose come stanno - avevano poi scritto martedì mattina sulla loro pagina ufficiale -. L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita. Finalmente anche a livello dirigenziale si sentono parole che mettono in secondo piano il business e al centro i valori. Speriamo sia la volta buona che il mondo del calcio italiano si svegli e prenda esempio. Non può esser sempre e solo una questione di vincere a tutti i costi o di ricavi e profitti".

"Onore a Zhang - avevano concluso -, orgogliosi del nostro Presidente". Poi sono arrivati gli striscioni.

Foto - La protesta della Nord sotto la Lega