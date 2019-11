Lite tra Suso e Salvini, il calciatore provoca: "Amministra meglio il paese che io amo"

Botta e risposta social tra Matteo Salvini e Suso. A innescare la miccia, involontariamente, è stato il profilo Instagram del Milan, che martedì ha fatto pubblicamente gli auguri al centrocampista spagnolo, che compiva ventisei anni.

Poco dopo, sotto il post è apparso un commento firmato dal leader leghista, tifosissimo rossonero: "Auguri - le parole dell'ex ministro dell'interno -. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare", accompagnato da un occhiolino.

Provocato, Suso - che quest'anno non è particolarmente amato dai tifosi - ha deciso di reagire. "Grazie - la sua replica al numero uno del Carroccio -. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo", con una faccina sarcastica.

Le liti con Gattuso

Non è la prima volta che Salvini interviene nelle questioni di casa Milan. Tra fine 2018 e inizio 2019 il leghista aveva più volte discusso con l'allora allenatore Rino Gattuso, più volte pungolato dal politico per la gestione della squadra e dello spogliatoio.

"Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? - aveva detto Ringhio dopo un Lazio-Milan -. Sentite, io non parlo di politica perché non capisco nulla. A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male“.