Tennis, campionati italiani under 14: a Milano vince Palermo

I campionati femminili a squadre under 14 che si sono giocati sui campi dello Junior Tennis Milano hanno incoronato il Ct Palermo campione dell'edizione 2017. Le ragazzine siciliane, in virtù delle assenze del team di casa, partivano da favorite e hanno rispettato il pronostico aggiudicandosi la competizione al termine di una finale molto combattuta contro il Tennis Training di Foligno. La vittoria di Giorgia Pedone contro Veronica Sirci (6-2 6-2) ha regalato il primo punto a Palermo che è andato vicinissimo a chiudere i giochi con Virginia Ferrara. Quest'ultima si è trovata avanti 4-3 nel terzo set prima di subire la rimonta di Sofia Pizzoni, brava a pareggiare i conti vincendo per 3-6 6-1 6-4. Nel doppio di spareggio però la coppia palermitana Abbagnato/Ferrara non ha avuto troppe difficoltà a superare il duo Pizzoni/Sirci (6-4 6-2) regalando così al Ct Palermo una vittoria comunque meritata. La formazione siciliana ha superato proprio le padrone di casa dello Junior nel primo turno e il Tennis Vianello Roma in semifinale mentre la compagine umbra del Tennis Training ha avuto ragione del Tc Parioli Roma nei quarti e del Tc Cesano Maderno in semifinale. Falcidiati da infortuni e assenze, le padrone di casa dello Junior Tennis Milano non sono riuscite a giocare un ruolo da protagoniste in questa edizione dei campionati a squadre, ma la presidente Antonella Gilardelli guarda già avanti: "Prima di tutto bisogna ringraziare le ragazze: Giulia Lualdi, che partiva da n.3 e invece ha dovuto giocare da n.1, e Bianca Cavalieri che è stata avvisata solo poche ore prima del difficile compito che avrebbe dovuto affrontare". Certo, le assenze di Lisa Pigato (ferma per un infortunio al gomito rimediato nel corso dell'ultimo torneo under 18, giocato e vinto proprio al Ct Palermo) e Gloria Contrino, costretta all'ultimo minuto al forfait per una forte forma influenzale, hanno pesato parecchio sull'esito di una competizione che avrebbe potuto andare diversamente, ma lo Junior Tennis Milano ha comunque festeggiato insieme alle altre formazioni al termine di un bel week end di sport. "Squadre del calibro di Palermo e Parioli sono sempre molto competitive, ma a tutte le avversarie dico di stare attente perché noi dello Junior stiamo già guardando avanti". Ed è questo lo spirito migliore per celebrare i primi 60 anni dello Junior Tennis Milano che, campionati under 14 a parte, può brindare a una stagione 2017 ricca di soddisfazioni. Campionati femminili a squadre Under 14 2017 - tutti i risultati Quarti di finale: Tennis Training Foligno (Pg) b. Tc Parioli (Roma) 2-0; Tc Cesano Maderno (Mb) b. Ct Etruria (Po) 2-0; Tennis Team Vianello (Roma) b. Ct Rungg (Bz) 2-1; Ct Palermo b. Junior Milano 2-0. Semifinali: Ct Palermo b. Tennis Team Vianello (Roma) 2-0; Tennis Training Foligno (Pg) b. Tc Cesano Maderno (Mb) 2-1. Finale: Ct Palermo b. Tennis Training Foligno (Pg) 2-1