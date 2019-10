Tira una testata all'arbitro: calciatore della Nervianese squalificato per tre anni

Non potrà calcare i campi da gioco fino al 13 ottobre 2022: tre anni di squalifica per aver colpito con una testata in pieno volto l'arbitro. È la sanzione comminata a un calciatore della Nervianese, società che milita in seconda categoria.

Il fatto è accaduto durante il match contro il Villa Cortese. Al 31esimo minuto del secondo tempo il direttore di gara aveva assegnato un rigore al Villa Cortese ed è stata proprio questa decisione a scatenere la furia dell'atleta che in men che non si dica si è scaraventato contro di lui, prima spintonandolo con entrambe le mani sul petto e poi colpendolo con una violenta testata sul naso.

L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Mater Domini di Castellanza. La partita era finita con la sconfitta a tavolino della Nervianese.