Milano, 5mila croati in arrivo: alta tensione per gli ultras della Dinamo, vie presidiate e divieti

Niente alcol. Niente bevande e lattine. E controlli a ogni angolo. Si alza l'allerta a Milano per l'arrivo dei tifosi della Dinamo Zagabria, che martedì sera affronterà l'Atalanta al Meazza per la gara di Champions League.

Stando a quanto riferito da fonti delle forze dell'ordine, sotto la Madonnina sono attesi almeno cinquemila tifosi croati, tra cui diverse centinaia particolarmente "caldi". L'osservatorio per le manifestazione sportive ha già sottolineato che si tratta di una partita delicata, bollata con un rischio di livello quattro.

In un documento della prefettura di Milano dello scorso 22 novembre viene evidenziato "l'arrivo di circa 4mila ospiti - anche se sembra saranno almeno un migliaio in più - tra cui anche soggetti riconducibili alle cosiddette categorie a rischio, i quali sono solitamente dediti all'ingente consumo di bevande alcoliche con conseguente reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico".

Per questo proprio prefettura ha disposto che è "vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche" dalle 12 alle 24 nella zona di San Siro e dintorni e dalle 8 alle 20 in centro e in zona Darsena e corso Como. Le stesse zone saranno ampiamente presidiate dalle forze dell'ordine.

I precedenti dei croati in Italia

I precedenti dei tifosi della Dinamo in Italia, in effetti, lasciano un po' di preoccupazione. Più volte gli ultras croati - guidati dallo storico gruppo Bad blue boys - hanno dato "spettacolo" nel Bel paese scontrandosi con le forze dell'ordine o con i rivali.

La serie si era aperta nei lontanissimi anni 90', proprio a Bergamo, quando si erano registrati tafferugli tra atalantini e ospiti. Nel 2000, invece, i "Bad blue" si erano scontrati con le forze dell'ordine in piazza Duomo prima di un Milan-Dinamo. Bilancio finale: diversi feriti e nove arrestati.

Quattro anni dopo, ancora Meazza: i tifosi della nazionale croata avevano fatto sospendere la gara tra la propria squadra e l'Italia lanciando fumogeni in campo e arrivando al corpo a corpo con la polizia. In quel caso in manette erano finite 17 persone e molte di loro erano proprio parte dei Bad blue boys.

Nel 2016, invece, i sostenitori della Dinamo erano sbarcati a Torino per giocare contro la Juve: anche in quel caso corteo non autorizzato in centro città, petardi, fumogeni e un tentativo di contatto con i padroni di casa avevano portato a tre arresti.