Milano, 13.500 tifosi dell'Eintracht in arrivo per la partita con l'Inter: a Roma fu guerriglia

Un vero e proprio esodo. Una presenza massiccia, "da paura". Il prossimo 14 marzo Milano sarà invasa da 13.500 tifosi dell'Eintracht Francoforte che arriveranno sotto la Madonnina per assistere alla partita con l'Inter - ore 21 al Meazza -, valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Ad annunciarlo nello scorse ore è stato lo stesso club tedesco, che aveva già fatto sapere di aver ricevuto oltre ventimila richieste per i biglietti.

"Per i nostri tifosi è un sogno che si avvera" - ha detto il dirigente tedesco Axel Hellmann subito dopo la conferma dei 13.500 tagliandi per il settore ospiti -. Ringraziamo le autorità milanesi per averci fornito così tanti biglietti. Non vediamo l'ora di giocare queste due partite di calcio in clima festoso e amichevole".

A dire il vero, però, l'ultima "gita" italiana dei tifosi dell'Eintracht non era andata proprio benissimo. Lo scorso 13 dicembre, infatti, novemila tedeschi - accompagnati da qualche gemellato dell'Atalanta - si erano presentati a Roma per la gara con la Lazio. In due giorni si erano susseguiti scontri con i tifosi di casa, tentativi di invasione all'Olimpico, decine di fermi e tanti tafferugli con le forze dell'ordine.

