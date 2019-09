Video gol e sintesi Torino-Milan 2-1 gol di Belotti e Piatek

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan in campionato. Dopo aver perso il Derby, i rossoneri perdono anche a Torino e sprofondano in classifica, nella quinta giornata del campionato di serie A, nel posticipo infrasettimanale.

Eppure era partito bene il match per gli uomini di Giampaolo. Al 16' il gol del Milan. Cross dalla destra di Piatek per Leao, quest'ultimo trattenuto in area da De Silvestri: per l'arbitro non ci sono dubbi. Al dischetto va Piatek: il polacco non sbaglia. Tiro forte e preciso alla destra di Sirigu che intuisce, ma non basta.

La gioia rossonera però non dura molto. L'1-1 arriva al 73': Il Toro pareggia grazie al Gallo; Belotti aggancia un lancio dalle retrovie e batte Donnarumma. Passa qualche minuto e c'è il raddoppio: Belotti che si fionda sulla respinta di Donnarumma a Zaza e, in rovesciata da pochi passi, mette dentro. Al 76' siamo 2-1, situazione ribaltata.

I Diavoli spingono ma non serve. L'ivoriano Kessiè fa tutto bene, stoppa, salta Djidji e poi spedisce a lato. Terza sconfitta su 5 partite per i rossoneri: e per Giampaolo, se non è crisi, poco ci manca.

A breve la sintesi completa.