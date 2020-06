Maxi torneo di ping pong nei parchi di Milano aperto a tutti: si gioca dal 25 giugno

Torneo estivo di ping pong all'aperto nei nove Municipi di Milano: lo organizza la società Tennis Tavolo Aquile Azzurre. Il torneo sarà diviso tra uomini e donne, con fasce d'età: 2010-2011; 2006-2009; 1990-2005; 1970-1989; 1950-1969; Over 1950. Le gare inizieranno il 25 giugno e si concluderanno l'11 e il 12 luglio con le finali, le uniche che verranno arbitrate.

All'atto dell'iscrizione si può scegliere anche la sede, il giorno e l'orario di gioco. Ognuno deve portare la propria racchetta e pallina, nonché la mascherina che però potrà togliere durante la partita. I tavoli da ping pong pubblici sono, secondo la società Tennis Tavolo Aquile Azzurre, 36 in vari parchi e aree verdi di Milano. Le sedi del torneo saranno invece nove: Giardino Bazlen - corso di Porta Romana, piazza Spoleto, piazzale Rimembranze di Lambrate, piazza Angilberto, Parco Ravizza, via don Primo Mazzolari, Parco di Trenno, parco di via Massena, piazza Dergano.

E proprio in piazza Dergano si disputeranno le finali. All'iniziativa ha dedicato un post anche l'assessore al verde di Milano, Pierfrancesco Maran: «La città di Milano - ha scritto su Facebook - si è posta l'ambizioso obiettivo di aiutare la nazionale italiana a vincere una medaglia nel tennis tavolo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A tal fine negli ultimi due anni abbiamo installato in città 36 tavolini da ping pong fondamentali per l'allenamento costante delle atlete ed atleti milanesi, sono tra l'altro diventati un elemento immancabile delle nuove piazze aperte. Ora è tempo di passare dall'allenamento alla tensione agonistica, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento tra l'altro tipiche dello sport in questione».

L'iscrizione è gratuita, ma se si vuole contribuire, il denaro raccolto andrà alla protezione civile. «Per vincere il titolo dovrete sconfiggere anche il qui presente assessore», ironizza Maran alla fine del post.