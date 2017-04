Torneo senior Lombardia, El maghraby bicampione regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Se ne va in archivio sotto il segno dell'A.S.D. Boxe Club Bollate il Torneo Regionale Senior 2017 della Lombardia. Gli atleti del team Salvemini hanno strappato due vittorie su otto confermandosi ai massimi livelli in ambito regionale. Nella categoria degli 81 kg Momo El Maghraby è riuscito nell'impresa di ripetersi dopo il successo del 2016 conquistando nuovamente il titolo grazie alla vittoria in finale contro Petrov, altro pugile dell'A.S.D. Boxe Club Bollate. Una prova di tecnica e di forza che ha esaltato le qualità del forte pugile 20enne, che ora punta dritto ai prossimi Campionati Nazionali dopo aver sfiorato l'oro nella scorsa stagione. Nel corso del Torneo Regionale Senior a mettersi in luce è stato anche un altro giovane pugile del team bollatese, il 20enne Dioual, che si è imposto nella finale della categoria dei 75 kg contro Lodigiani. A seguire tutti i risultati della manifestazione: 56 kg: Luca Fantini (Boxe Island) b. Alessandro Chiodi (Heracles Gymnasium) 60 kg: Swen Sebastian Pistis (Segrate Boxe) b. Cristopher Papa (Panthers Lauri) 64 kg: Daniele Frattini (Boxe Island) b. Mihai Cucuteanu (Segrate Boxe) 69 kg: Alessandro Colombo (Pug. Domino) b. Fabrizio Frateschi (Panthers Lauri) 75 kg: Othmane Dioual (Boxe Club Bollate) b. Federico Lodigiani (Glorious Fight Gym) 81 kg: Mohamed El Maghraby (Boxe Club Bollate) b. Petar Yuriev Petrov (Boxe Club Bollate) 91 kg: Francesco El Euchi (Boxe Inferno) b. Stive Desire Gbahou (Acc. Pug. Cremasca) + 91 kg: Andrea Hoz (Pro Sesto Boxe) V/PT Nicolò Francesco Carofiglio (Boxe Cantù)