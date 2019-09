Ciclismo, quasi tutto pronto per il Trittico Lombardo: le gare in vista del Mondiale

Tre gare. Tre tracciati. Tutti in Lombardia. Competizioni determinanti per testare la condizione dei ciclisti in vista del Mondiale di ciclismo di Harrogate (Yorkshire, Regno Unito). È il trittico lombardo, uno degli "appuntamenti più importanti del ciclismo", come lo ha definito il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana durante la presentazione al Belvedere Jannacci, al 31° piano del Pirellone, nella mattinata di martedì 10 settembre.

Il calendario è fitto: sabato 14 settembre si correrà la 73esima edizione della Coppa Agostoni (200 chilometri, partenza e arrivo a Lissone), domenica 15 settembre la 101esima edizione della Coppa Bernocchi (198 chilometri, partenza e arrivo a Legnano) mentre martedì 8 ottobre i corridori si cimenteranno nella Tre Valli Varesine (197 chilometri, partenza a Saronno e arrivo a Varese). "Sono eventi che rappresentano la storia del ciclismo e che esaltano la storia dei nostri territori", ha aggiunto il presidente Fontana.

Una delle manifestazioni più importanti in Lombardia - ha detto l'assessore Cambiaghi - per l'alto livello dei partecipanti e per la possibilità di dimostrare come lavoriamo in sinergia tra istituzioni, società sportive e tessuto produttivo. Una vetrina nel mondo per le nostre eccellenze. C'è tanta dedizione e lavoro dietro a queste tre manifestazioni, che coinvolgono sindaci società sportive e tanti appassionati lungo le strade. Un modello significativo da esportare, una macchina organizzativa importante a cui vanno i nostri auguri per un grande risultato"

Tutte le gare del trittico, come confermato dagli organizzatori, saranno trasmesse in diretta dalla Rai e in differita su Eurosport.