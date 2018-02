Udinese-Milan 1-1: rete strepitosa di Suso, poi Donnarumma si fa gol da solo di testa

Si ferma a tre la serie di vittorie del Milan, che inciampa alla Dacia Arena contro una buonissima Udinese. In una sorta di derby del cuore, Massimo Oddo e Rino Gattuso - campioni d'Italia e del Mondo insieme con il Milan e la Nazionale - si dividono un punto ciascuno e alla fine sono soddisfatti entrambi.

A interrompere l'equilibrio, quando il cronometro segna soltanto il minuto 9, è Suso, che scaglia in porta una perla da oltre trenta metri. Palla all'incrocio, Bizzarri buttato e 1-0 Milan. Al 23' del secondo tempo, però, ecco la svolta al contrario. Calabria perde un contrasto con Jankto e lo stende: secondo giallo e rosso per il difensore.

L'autogol di Donnarumma in Udinese-Milan | Video

L'Udinese ci crede, si riversa in attacco e al 31' ha ragione: Barak spacca in due il centrocampo e allunga per Lasagna, che si coordina e mette in mezzo. La palla sembra una biglia da flipper: sbatte prima sulla gamba di Bonucci, poi sulla testa dell'incolpevole Donnarumma che così si "auto segna" per l'1-1.

Nel finale, in dieci uomini, il Milan scricchiola ma la difesa di Gattuso tiene. E i rossoneri tornano da Udine con un punto tutto sommato buono.