Ancora un rinforzo per l'Inter di Conte: dopo Ashley Young arriva Victor Moses

Victor Moses indosserà la maglia nerazzurra dell'Inter. L'esterno destro è atterrato a Milano nella serata di lunedì 21 gennaio, nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà con il club.

Moses, 29 anni compiuti il 12 dicembre, rientrato dal prestito col Fenerbahce, arriva dal Chelsea con la formula del diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Non è una novità per Antonio Conte: il tecnico lo aveva già allenato in passato durante la sua esperienza con i Blues; è il secondo rinforzo invernale per il club: nei giorni scorsi era arrivato Ashley Young.

Chi è Victor Moses

Moses, nato a Kaduna in Nigeria, è arrivato in Inghilterra quando aveva 11 anni dopo che alcuni terroristi uccisero i suoi genitori. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Crystal Palace, ha esordito in prima squadra nel 2007. Ha poi militato nel Chelsea, nel Liverpool, Stoke. City, West Han e infine nel Fenerbache.