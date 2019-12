Video gol, highlights e sintesi partita Bologna-Milan 2-3

È terminato 2 a 3 il match tra Bologna e Milan. I rossoneri hanno conquistato la seconda vittoria in campionato. A sbloccare la partita è stato Piiatek che, su calcio di rigore, al 15esimo del primo tempo ha spedito la sfera di gioco in porta. Il raddoppio è stato firmato al 32esimo da Hernandez mentre la prima rete per il Bologna (un autogol di Hernandez) è arrivato al 40esimo. È stato Bonaventura, invece, a siglare (al 46esimo) il terzo goal per il Milan. Il 3 a 2 è arrivato all'84esimo su calcio di rigore ed è firmato da Sansone.