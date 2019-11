Video gol e sintesi Champions Borussia Dortmud-Inter 3-2, nerazzurri rimontati

L'Inter perde a Dortmund contro il Borussia una partita che la vedeva avanti per 2-0. Dopo un primo tempo stellare, il Biscione viene rimontato. Un andamento simile al match contro il Barcellona in un turno precedente. Si riducono così al lumicino le speranze di qualificazione, con i teutonici a +3 e l'Inter ferma a 4 punti. Ora bisognerà vincere le ultime due e sperare in risultati favorevoli delle avversarie. Quella di martedì sera in Germania è stata la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone F.

Gli uomini di Conte partono bene: subito al 6', gran gol di Martinez, che lanciato da Candreva salta Hummels e batte Burki. Il Borussia è un po' scosso e non riesce a reagire. Qui arriva il raddoppio: Martinez cambia gioco per Candreva che trova in area Vecino: destro e raddoppio nerazzurro. Siamo al 41' e i nerazzurri vanno negli spogliatoi in vantaggio.

Ma al rientro è tutta un'altra cosa. Gotze trova in area Hakimi che riapre la partita. Siamo al 51'. Dopo un quarto d'ora, errore banale dell'Inter su una rimessa laterale, ne approfitta il neo entrato Alcacer, palla a Brandt che trafigge Handanovic: è pari. La milanese è intontita e subisce in pieno il ritorno dei tedeschi. Sancho mette in area, Hakimi si inserisce e batte di nuovo Handanovic. Il Dortmund ribalta il risultato al 78'.

I nerazzurri spingono ma è tutto invano. Il prossimo match decisivo sarà il 27 novembre contro lo Slavia Praga, che in questa giornata ha pareggiato contro il Barcellona.