Video gol e sintesi highlights Brescia-Inter 0-2, reti di Lukaku e Lautaro Martinez

Un'Inter battagliera espugna il Rigamonti in un match complicato e sale, per il momento, in testa alla classifica di Serie A con 25 punti. Merito di una partita di grande agonismo contro il Brescia nell'anticipo della decima giornata di Serie A. Ma non è stato facile e a tratti le rondinelle hanno davvero schiacciato i nerazzurri nella propria metà campo.

L'Inter parte bene e spinge. Prima Gastaldello e poi il giovanissimo esordiente Mangraviti devono chiudere su Lukaku e Candreva. I nerazzurri passano in vantaggio al 24' del primo tempo: grande azione dell'argentino Lautaro Martinez, che libera un tiro di grande violenza dalla distanza. La deviazione di Cistana, quindi, manda fuori giri il portiere Alfonso. E' 0-1.

Il Brescia all'inizio del secondo tempo cerca di reagire sfiorando la rete. Poi, al 65', gli uomini di Conte allungano: azione personale poderosa di Lukaku, che raccoglie il pallone ben lontano dalla porta avversaria e dopo una lunga corsa punta l'angolo lontano dove Alfonso proprio non può arrivare. E' 0-2.

Gli orobici accorciano le distanze 10 minuti dopo. Azione rocambolesca per il Brescia, con Bisoli che si propone a destra, tira e poi va in gol dopo un rimpallo con Handanovic.

Poi assalto finale, ma l'Inter regge. E i tre punti valgono il primato.