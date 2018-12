Chievo-Inter 1-1, video gol: Pellissier all'ultimo secondo riprende i nerazzurri, che beffa

L'Inter non è guarita. Dopo la doppia delusione con Juventus - 1-0 a Torino - e Psv - 1-1 sanguinoso che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions -, i ragazzi di Spalletti non riescono a superare il Chievo Verona e non portano a casa la seconda vittoria consecutiva dopo l'1-0 rifilato all'Udinese nello scorso turno.

Al Bentegodi la gara parte lenta e il primo squillo arriva solo 39', quando D'Ambrosio va via sulla sinistra e metto in mezzo per Ivan Perisic che timbra l'1-0. Cinque minuti dopo, allo scadere del primo tempo, è lo stesso Perisic che si traverse da un uomo assist ma Joao Mario manda fuori da ottima posizione.

Il secondo tempo parte sulla falsa riga del primo e al 55' è di nuovo l'Inter a rendersi pericolosa: Icardi combina alla grande ancora con Perisic, mette a sedere Bani ma a tu per tu con Sorrentino sbatte sul numero 1 clivense.

Il resto della gara scorre via senza grandi sussulti, almeno fino al 91, quando l'eterno Pellissier trova un buco incredibile nella difesa nerazzurra e con un pallonetto batte Handanovic per l'1-1 finale.