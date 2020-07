Video gol e sintesi Inter-Bologna 1-2: al gol di Lukaku rispondono Juwara e Barrow

Il Bologna ha battuto l'Inter a San Siro e per i Nerazzurri è una batosta. Eppure è la squadra di Conte a passare in vantaggio al 22esimo del primo tempo grazie a Lukaku. Poi però il Bologna ribalta tutto in sei minuti: al 74 con Juwara e all'80esimo con Barrow.

Il tabellino di Inter-Bologna 1-2

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini (88' Vecino), Brozovic (88' B.Valero), Young (85' Biraghi); Eriksen (75' Sanchez); Lautaro Martinez (85' Esposito), Lukaku. A disposizione: Agoume, Asamoah, Berni, Godin, Padelli, Pirola, Ranocchia. Allenatore: Conte.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu (65' Bani), Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Schouten, Dominguez (88' Baldursson); Orsolini (65' Palacio), Barrow (85' Svanberg), Sansone (65' Juwara). A disposizione: Bonini, Cangiano, Corbo, Da Costa, Krejci, Sarr. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Pairetto.

MARCATORI: 22' Lukaku (I), 74' Juwara (B), 80' Barrow (B)

Espulsi Soriano (B) al 57' e Bastoni (I) al 77'. Al 62' Skorupski (B) para un calcio di rigore a Lautaro Martinez (I).

Ammoniti Bastoni (I); Danilo, Palacio, Juwara (B).