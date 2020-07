Video gol e sintesi partita Inter-Brescia 6-0 serie A

L'Inter ha sfidato e battuto il Brescia nella 29esima giornata di Serie A mercoledì sera, turno infrasettimanale. Testacoda tra nerazzurri e rondinelle: per gli uomini di Conte le ultime speranze scudetto.

I nerazzurri partono benissimo. Dopo 5' è 1-0. Rete di Young. Moses lungo linea per Sanchez, cross per Young, destro al volo oltre Joronen. Dopo un quarto d'ora i milanesi raddoppiano con un rigore: Joronen indovina l'angolo ma non basta, rasoterra teso di Sanchez, imparabile. Moses era stato atterrato in area da Mateju. E allo scadere del primo tempo, perfino il terzo gol. Sanchez allarga per Young, cross morbido, inserimento di D'Ambrosio che di testa batte Joronen. Già all'intervallo l'Inter ha messo in cassaforte il match.

Gli uomini di Conte sono scatenati anche nel secondo tempo. Punizione di Sanchez, Gagliardini schiaccia di testa oltre Joronen. Siamo al 52'. E non è finita. Sinistro di Lukaku, Joronen respinge corto, Eriksen in scivolata ribadisce in gol all'83'. Cinquina. C'è tempo per un altro gol: il Brescia è totalmente fuori dal match, triangolo Agoume-Eriksen-Candreva, gran sinistro dal limite di quest'ultimo, Joronen la sfiora appena. E' trionfo per i nerazzurri che rimangono, anche se a distanza, in lotta per lo scudetto. Si torna in campo domenica: i ragazzi di Conte, nuovamente in casa, ospiteranno il Bologna mentre la squadra di Diego Lopez se la vedrà con il Verona.