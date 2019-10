Video gol e sintesi partita Inter-Juve 1-2: gol di Lautaro Martinez su rigore

Derby d'Italia ancora più scuro della notte di Milano per il Biscione. L'Inter perde la testa della classifica proprio a San Siro, contro la Juve di Sarri. Che, alla settima giornata del campionato di serie A, ridiventa regina solitaria e blocca la striscia positiva della milanese. 1-2 il risultato finale del posticipo di domenica 6 ottobre. Per gli uomini di Conte qualche rammarico; ma la Signora ai punti ha meritato di portare a casa il match, rimanendo concentrata nei momenti cruciali. Esame di maturità rimandato per i nerazzurri; dopo un inizio di campionato travolgente, brucia un'altra sconfitta dopo l'amara trasferta spagnola di Champions. Ma la consapevolezza, ancora, di poterselo giocare tutto questo scudetto con i campioni d'Italia in carica.

A breve video sintesi completa del match

La cronaca del match

La Juve spinge e trova il gol quasi immediatamente: al 4', sinistro teso e rasoterra diagonale di Dybala che batte Handanovic sul palo più lontano. Perfetto il cross di Pjanic.

I bianconeri insistono. Dopo 4 minuti, giocata strepitosa di Cristiano Ronaldo che semina il panico in difesa nerazzurra, salta due uomini, rientra sul destro e dal limite lascia partire una bordata che si stampa sulla traversa a portiere battuto. L'Inter si scuote lentamente; la prima timida reazione è un tiro al volo di Barella. Poi, al 16', calcio di rigore per i milanesi: De Ligt devia in area una palla con la mano su intervento di Lautaro Martinez. E' lo stesso Martinez a realizzare il penalty: 1-1.

Gli interisti sono galvanizzati e spingono. Al 28' tunnel di Lukaku, Lautaro Martinez scocca un gran tiro e deve impegnarsi al massimo Szczesny per respingere. Ma dopo 10 minuti tirano un sospiro di sollievo: azione strepitosa di Ronaldo, dialogo con Pjanic e Dybala, palla che si infila in rete. Il gol, però, viene annullato per un fuorigioco millimetrico dell'argentino. Sempre pari. E si va negli spogliatoi, con un po' di polemiche al limite dello scontro fisico: Bonucci viene trattenuto con la forza e non mancano nemmeno scintille tra Padelli e Dybala.

La Juve riparte subito frizzante. Al 47' Bernardeschi tenta il tiro a giro, ma è bravo Handanovic a rispondere plastico e sicuro. L'Inter resiste e si fa vedere al 68', a un passo dal vantaggio: sventola di Vecino pizzicata da De Ligt, la sfera si stampa sul palo esterno. Dopo pochi secondi immediata replica dei bianconeri: doppio passo di Ronaldo, siluro di sinistro respinto da Handanovic.

A 10 minuti dalla fine la Juve passa in vantaggio. In rete, dopo elegante fraseggio, il Pipita Higuain, in un periodo di forma strepitoso: liberato nell'area piccola, con un rasoterra di destro preciso infila Handanovic. 1-2 per i campioni d'Italia. I nerazzurri rispondono subito: verticalizzazione di D'Ambrosio per l'inserimento di Vecino che interviene in scivolata, ma Szczesny è strepitoso e gli nega il gol.

L'Inter spinge nei 4 minuti di recupero, ma la stanchezza si fa sentire. Nulla da fare. San Siro conquistato e vittorie consecutive interrotte. Per gli uomini di Conte urge riordinare le idee e ripartire. In fretta.