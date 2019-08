Video gol e sintesi Inter-Lecce 4-0, gol anche di Brozovic e Lukaku

Ottimo esordio dell'Inter di Conte la prima giornata di campionato, nel posticipo di lunedì 26 agosto 2019. Tre punti preziosi per i nerazzurri, mentre i cugini rossoneri sono rimasti a zero.

Il Lecce è battuto per 4-0. La partita si sblocca al 21': gran destro a giro del croato Brozovic dal limite che si insacca alle spalle di Gabriel; bell'assist di Asamoah.

L'Inter è in palla e lo dimostra subito dopo: raddoppia Sensi dopo 3 minuti. L'ex Sassuolo a segno al debutto con l'Inter: doppio tentativo, il primo respinto, poi il centrocampista entra in area e insacca in diagonale.

Il Lecce cerca una timida reazione ma non è serata. I nerazzurri sono in controllo e al 60' viene messo un altro sigillo: gran tiro dal limite di Martinez, Gabriel respinge corto e sul pallone s'avventa Lukaku che sigla il primo gol in Serie A. Non è finita: all'84' in rete anche Candreva. Strepitoso destro sotto l'incrocio dell'esterno da 35 metri, San Siro esplode.

Per l'ex coach juventino Conte un esordio da incorniciare: spettacolo e prestazione convincente.