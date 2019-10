Video gol e sintesi partita Inter-Parma 2-2: reti di Candreva e Lukaku per i nerazzurri

Missione sorpasso fallita. L'Inter pareggia 2-2 in casa con il Parma e non approfitta del mezzo passo falso della Juve - 1-1 a Lecce - per riprendersi la testa della classifica.

La gara la apre l'Inter al minuto 23: Candreva raccogliere un pallone allontanato dalla difesa del Parma dopo un corner, calcia e con una doppia deviazione fa 1-0. In quattro minuti, però, i nerazzurri vanno in blackout e il Parma fa 1-2 con Karamoh, prima, e Gervinho poi.

Il francese, ex della gara, approfitta di un passaggio sbagliato di Brozovic, salta un difensore e pareggia al 27' con un bel tiro a giro. Al 31' è ancora lui ad andare via sulla sinistra per poi appoggiare in mezzo all'ivoriano tutto solo che firma il sorpasso.

Nel secondo tempo, però, l'Inter scende in campo furiosa e al 51' trova il pare con Lukaku, che - tutto solo - appoggia in porta un assist di Candreva. In sala Var gli arbitri guardano l'azione per oltre tre minuti per un sospetto fuorigioco dell'esterno azzurro - l'assistente aveva sbandierato -, ma è tutto regolare.

I nerazzurri ci provano fino alla fine - con il baby Esposito che sfiora il gol nel recupero - ma il muro del Parma regge: al triplice fischio è 2-2.