Video gol e azioni highlights di Juventus-Inter 1-0: gol di Mandzukic

La Juventus ha battuto l'Inter venerdì sera nell'anticipo del campionato di serie A, 15esima giornata. In rete Mandzukic, servito da Cancelo dalla sinistra. Il croato anticipa Asamoah di testa, sul secondo palo. Quinto gol per il vicecampione del mondo in campionato, al 21' st.

I nerazzurri di Spalletti spingono ma non riescono a pareggiare. Nel finale occasione con Lautaro Martinez. Asamoah mette in mezzo, Cancelo di testa la rimette all'interno dell'area di rigore e l'argentino colpisce al volo ma manda a lato. Non si è coordinato bene, occasione sprecata.

La Juve è sempre più sola al comando, oramai a +11 sul Napoli. Per l'Inter la corsa scudetto è definitivamente seppellita: -14 dai bianconeri.