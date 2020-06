Video gol e sintesi highlights Lecce-Milan 1-4 serie A

Il Milan batte il Lecce nella 27esima giornata di campionato lunedì sera in trasferta in Puglia. I rossoneri di Pioli, nel silenzio di uno stadio senza tifo, passano in vantaggio al 26': Calhanoglu dalla destra, il fantasista del Milan mette in mezzo un pallone teso, quasi d'istinto Castillejo apre il piatto e batte Gabriel.

I pareggio dei salentini al 53' su rigore: fallo di Gabbia su Babacar, realizza Mancosu. Poco dopo i diavoli dilagano: Calhanoglu calcia dal limite dell'area, Gabriel non trattiene, sulla palla si avventa come un falco Bonaventura che mette dentro il 2-1. Siamo al 55'. Dopo 3 minuti segna Rebic: cavalcata di 40 metri e Gabriel ancora battuto.

Al 72' arriva il poker: buona iniziativa di Conti sulla destra, palla messa in mezzo, Leao tutto solo, di testa, batte ancora il portiere pugliese. Per i rossoneri una buona prestazione che rende pienamente viva la corsa all'Europa.