Video gol e sintesi Milan-Roma 2-0 gol di Rebic e Calhanoglu

Il Milan batte la Roma 2-0 in una torrida partita domenica 28 giugno 2020, 28esima giornata del campionato di Serie A. A brevissimo gli highlights video dell'incontro.

I rossoneri, dopo il successo contro il Lecce, rimangono in piena corsa Europa. Primo tempo povero di grandi occasioni con la Roma però più propositiva e pericolosa; nella ripresa il Milan prende campo e schianta i giallorossi, molto provati. Pioli parte confermando l'undici vittorioso con i salentini lunedì scorso. Recupero lampo quindi per Kjaer che ritrova il suo posto al centro della difesa in coppia con Romagnoli; in mediana fiducia a Kessié e Bennacer mentre in attacco è ancora Rebic ad agire da punta centrale, niente panchina per Ibrahimovic nonostante i progressi degli ultimi giorni.

La partita si un gioca in un San Siro bollente, con la temperatura che supera i 30 gradi: doverosi i cooling break per rinfrescarsi. Il match si trascina stancamente, quando all'improvviso c'è la fiammata: in gol al 76' proprio Rebic. Errore di Zappacosta che lancia il contropiede del Milan, azione confusa che prima vede Kessie concludere in porta e poi è Rebic che prima colpisce il palo e poi sul pallone vagante calcia da distanza ravvicinata e regala il vantaggio ai suoi.

Il match viene chiuso all'88': Hernandez entra in area dalla sinistra e viene a contatto con Smalling, nessun dubbio per Giacomelli che indica il dischetto. Rigore. Çalhanoğlu non sbaglia e chiude la partita. I diavoli a 42 punti raggiungono il Napoli (che ha un match in più per ora).