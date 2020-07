Video gol e sintesi Milan Spal 2-2

La Spal accarezza a lungo il colpaccio nel turno infrasettimanale della 29esima giornata di campionato, mercoledì, che rilancerebbe le ambizioni salvezza e che saprebbe di storia (mai al Mazza ha battuto il Milan; 8 pari e 10 sconfitte); va avanti 2-0 in 29', poi resta in 10 a fine primo tempo e nella ripresa subisce l'assedio del Milan senza soffrire esageratamente. Poi un liscio di Tomovic (gol di Leao) e un autogol di Vicari nel finale sanciscono un 2-2 che non serve a nessuno. Biancazzurri in ginocchio, rossoneri poco brillanti per la corsa ad un posto in Europa. Per gli emiliani a segno Valoti e Floccari.