Inter Roma 1-3, doppietta di Nainggolan: video gol

L'Inter ha perso in casa contro la Roma nella 26esima giornata del campionato di serie A, domenica sera.

I giallorossi passano con una strepitosa doppietta del belga Nainggolan: la prima rete dopo 12 minuti nel primo tempo è un gran gol "alla Del Piero", con palla a girare sul secondo palo (nel video sopra); il secondo gol, all'11esimo del secondo tempo, un altro tiro secco e preciso.

L'Inter accorcia le distanze col solito Icardi al 32esimo st (filtrante di Gagliardini per Perisic che incrocia il destro, Icardi si allunga in spaccata deviando in rete) ma deve soccombere al rigore di Perotti, 8 minuti dopo: fallo di Medel su Dzeko.

Si complica la corsa all'Europa per gli uomini di Pioli. Per la Roma, invece, prosegue l'inseguimento in solitaria alla Juventus.