Napoli-Inter 1-3, video gol e sintesi partita: Lukaku e Lautaro show

Epifania dolcissima per l'Inter, che nella calza trova i tre punti contro il Napoli e il primo posto in classifica grazie a una prestazione super dei soliti Lukaku e Lautaro Martinez.

La partita la apre al 14' il belga, che recupera palla prima del centrocampo dopo uno scivolone di Di Lorenzo, si fa tutto il campo e, dopo un doppio passo, scarica la palla in rete di mancino dopo un bacio al palo. Al 33' il bis: defilato dalla sinistra, il numero 9 lascia partire un tiro a 111 chilometri orari che piega le mani a Meret, che si butta il pallone in gol.

Cinque minuti dopo il Napoli la riapre con un gol di Milik bravissimo ad appoggiare in porta un assist al bacio di Callejon. Al 61', però, arriva la parola fine: Vecino crossa dalla sinistra, Manolas cerca di liberare ma lascia la palla nell'area piccola e Lautaro fulmina il portiere partenopeo. È il 3-1 finale ed è festa grande per l'Inter, ancora prima in classifica.