Video gol e sintesi Napoli-Milan 2-2: passa prima il Milan, rimonta Napoli, Kessie su rigore agguanta il pari

Finisce 2-2 al San Paolo tra Napoli e Milan, una sfida molto attesa in vista della lotta per un posto in Europa la prossima stagione. Il risultato lascia al Napoli il sesto posto con 52 punti in classifica: settimo è proprio il Milan con 50 punti. E la Roma "sorride", solitaria al quinto posto con 54 punti dopo la vittoria esterna di sabato a Brescia.

Aprono le marcature i rossoneri con Theo Hernandez al 20', raggiunti dai padroni di casa al 34' con Di Lorenzo. Nel secondo tempo è il Napoli di Ringhio Gattuso a passare con Mertens al 60'. Il pareggio definitivo rossonero arriva con un rigore di Kessie al 73'. Sul finale espulso Saelemaekers: i rossoneri giocano gli ultimi scampoli di match (compresi i sei minuti di recupero) in dieci.

In campo due squadre in grande forma e smalto, bene organizzate da Pioli e Gattuso, che mettono in scena una partita piacevole da vedere e imprevedibile nei suoi risvolti. Da segnalare un piccolo accenno di nervosismo da parte di Ibrahimovic nel secondo tempo al momento della sostituzione con Leao. Ma niente di che: solo una bottiglietta d'acqua scagliata via. Prima del match si sono incontrati Paolo Maldini e Gattuso: i due si sono abbracciati in campo.