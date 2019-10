Video gol Roma-Milan 2-1, sintesi partita: gol di Dzeko, Zaniolo e Theo Hernandez

Il Milan non sa più vincere. La squadra di Pioli - che è arrivato per sostituire Giampaolo e ha esordito con un 2-2 a San Siro con il Lecce - cade anche all'Olimpico a cospetto di una Roma in emergenza ma apparsa decisamente più squadra e più attenta.

A stappare la gara è Dzeko al 38': l'attaccante bosniaco raccoglie una spizzata di Mancini su calcio d'angolo e buca Donnarumma. Al 55' Theo Hernandez - uno dei pochi positivi - illude i rossoneri: il terzino ammortizza di sinistro un cross di Calabria e col destro al volo batte Pau Lopez per l'1-1.

A ristabilire l'ordine per i giallorossi ci pensa, però, Zaniolo al 58'. Calabria sbaglia un passaggio all'indietro, Dzeko ne approffita e imbuca, Musacchio alla disperata tocca e indirizza il pallone verso l'ex Inter, che di sinistro spiazza Donnarumma.

Il Milan ci prova ma senza convinzione, la Roma - che ha raccolto tante altre occasioni con Pastore, Smalling e Mancini - amministra e porta a casa la gara.