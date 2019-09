Video gol Sampdoria-Inter 1-3: a segno Sensi, Sanchez (poi espulso) e Gagliardini, nerazzurri primi

L'Inter non si ferma più. La squadra di Conte fa sei su sei in campionato e resta in vetta alla serie A a punteggio pieno. L'ultima vittima è la Sampdoria, che cade a Marassi nonostante un secondo tempo giocato con un uomo in più.

Le danze si aprono al 19': Sensi calcia in porta e sfiora Sanchez che la devia in rete. Il gol dovrebbero essere assegnato al centrocampista italiano, ma quel che è certo è l'1-0 nerazzurro. Due minuti dopo l'asse si riaccende: Sensi tira di nuovo, colpisce male ma serve Sanchez che questa volta sigla il 2-0, tutto suo.

Al 36', simbolo di un primo tempo dominato, l'Inter farebbe anche 0-3, ma il Var annulla il gol a Candreva per fuorigioco. Al primo minuto del secondo tempo Sanchez macchina la sua partita: simulazione in area, secondo giallo e rosso.

Al 55' la Samp si riaccende, quando Jankto fulmina Handanovic con un diagonale da posizione defilata. I blucerchiati, in superiorità numerica, ci credono, ma 5 minuti dopo Gagliardini - imbeccato da un assist super di Brozovic - prima si fa respingere il tiro da Audero e poi segna l'1-3 con un tap in facile facile.

L'Inter ha 18 punti su 18. E domenica arriva la Juve.