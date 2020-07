Il Milan di Pioli non si ferma più e sale a 59 punti dopo la 35esima giornata del campionato di serie A, martedì sera, contro il Sassuolo. Calhanoglu manda due volte in gol lo svedese Ibrahimovic, per gli emiliani rigore di Caputo.

I rossoneri, in piena corsa Europa, sono quinti.