Video e gol, highlights sintesi partita Milan-Spal 1-0

Poteva essere davvero una paurosa notte di Halloween per il Milan, invece il match che precede il weekend di Ognissanti è una boccata d'ossigeno per gli uomini di Pioli. 1-0, Spal battuta e la classifica torna a essere meno "thriller" di quanto non fosse la settimana scorsa. Si completa così una giornata positiva per le milanesi: anche l'Inter, infatti, ha vinto a Brescia. La squadra di Semplici, invece, non guarisce ancora dal mal di trasferta: 0 punti e gol lontano dal Paolo Mazza.

Il gol partita è di Suso, forse il giocatore più criticato e bersagliato dai tifosi: al 63', entrato dalla panchina, fa funzionare bene il suo piede telecomandato con una punizione perfetta, che sorvola la barriera e si insacca alle spalle di un immobile Berisha. E' 1-0. Dopo non accade più nulla: i rossoneri a tratti soffrono ma riescono a mantenere con discreto agio il risultato, andando anche vicini al raddoppio.

Gli uomini di Pioli agganciano così il Parma a 13 punti e si gettano a caccia di Cagliari e Fiorentina per un posto in Europa League. Per il mister parmigiano, poi, una settimana di (relativa) tranquillità per lavorare con meno pressione.