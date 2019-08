Udinese Milan 1-0: sintesi video e gol di Rodrigo Becao

Udinese Milan si è giocata domenica 25 agosto 2019 ed è stato l'esordio dei rossoneri in campionato. Per gli uomini di Giampaolo subito una sconfitta, anche se di misura.

L'Udinese ha vinto per 1-0 grazie a un gol del difensore brasiliano Rodrigo Becao al 72'. Il bianconero colpisce la palla di testa da centro area palla indirizzandola nell'angolino in basso a destra. Assist di Rodrigo de Paul da calcio d'angolo.

Il difensore brasiliano bagna con un gol il suo esordio in Serie A. Due minuti più tardi bianconeri vicini al raddoppio ma Donnarumma salva su un tiro a botta sicura di Lasagna. Nel finale il Milan tenta la carta dei cross in area per Piatek ma i difensori bianconeri fanno buona guardia difendendo senza troppi patemi i tre punti.

Successo meritato da parte dei friulani che dimostrano di avere una condizione fisica migliore e una precisa identità di gioco a differenza dei rossoneri che dimostrano di non aver ancora assimilato gli schemi del nuovo allenatore Giampaolo e molto confusionari soprattutto a centrocampo, riporta Adnkronos.

Le formazioni

Udinese: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna.

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta'; Suso; Piatek, Castillejo.