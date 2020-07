Video gol e sintesi Hellas Verona-Inter 2-2 serie A: gol Candreva

Pareggio altalenante per l'Inter nella 31esima giornata di serie A, giovedì sera a Verona, che non sfrutta appieno il passo falso della Lazio. L'Hellas passa in vantaggio dopo soli 2 minuti, rete di Lazovic. Lancio di Dimarco per il serbo che entra in area dalla sinistra, si libera di Skriniar e con una botta potente sul primo palo regala il primo gol ai padroni di casa. 1-0 e nerazzurri sotto choc. Dopo 17 minuti, insistono i veneti: finta e conclusione mancina dalla trequarti di Veloso che si stampa sul montante alla sinistra di Handanovic. Per gli uomini di Conte tanto palleggio dopo i primi 45 minuti di gioco ma nessuna occasione.

Nella ripresa è tutta un'altra musica. Al 49' pareggia Candreva: Lukaku controlla in area e in girata colpisce il palo, pallone vagante che il centrocampista nerazzurro scarica sul secondo palo regalando il pari all'Inter. Dopo 6 minuti addirittura il raddoppio: assist di Gagliardini per Candreva che controlla e cerca il cross al centro, deviazione di Dimarco che mette fuori causa Silvestri e regala il vantaggio ai nerazzurri.

Le due squadre, stanche, si trascinano fino alla fine del match. Ma arriva la fiammata: Rrahmani entra in area e mette al centro per Veloso che arriva a rimorchio e con una precisa conclusione mancina batte Handanovic, 2-2 all'86'.