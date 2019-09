Il Milan ha vinto per 1 a 0 il match in trasferta della terza giornata di Serie A contro il Verona nella serata di domenica 15 settembre. Il gol decisivo è stato messo a segno su Rigore da Piątek al 68esimo. Entrambe le formazioni hanno terminato la gara in 10: Stępiński è stato espulso al 21esimo minuto, mentre al 94esimo è stato espulso al 94esimo.