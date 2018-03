Il Milan è fuori dall'Europa League, giovedì sera. I rossoneri hanno perso per 3-1 a Londra contro l'Arsenal la gara di ritorno degli ottavi di finale. Erano stati sconfitti anche all'andata a S. Siro, per 2-0, e quindi sono eliminati.

Grandi polemiche per il pareggio di Welbeck (l'1-1), per un rigore ravvisato dall'arbitro ma, dalle immagini, inesistente: il tocco con Rodriguez non c'è stato.