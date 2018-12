Video, gol e highlights Inter-Udinese 1-0 in campionato

Tre punti conquistati dall'Inter a San Siro contro l'Udinese nell'esordio di Beppe Marotta da amministratore delegato con delega all'area sport. E' Icardi su rigore a dare la gioia ai nerazzurri al 76', complice il fallo di mano di Fofana rivisto al Var dall'arbitro.

Partita quasi a senso unico con l'Inter di Spalletti vòlta in avanti per dimenticare la delusione dell'eliminazione dalla Champions. E l'Udinese in ordinata difesa. Non molte le occasioni da gol. Il "muro" dei friulani scalfito dal rigore e, allo scadere, da una rete di Icardi ma in fuorigioco e quindi annullata.

L'Inter sale a 32 punti, saldamente al terzo posto a tre lunghezze dal Napoli. L'Udinese inchiodato a 13 punti al quartultimo posto.