Moses, arrivato a Milano: visite mediche e poi disponibile per l'Inter

Victor Moses sta svolgendo le visite mediche con l'Inter in queste ore. L'esterno in arrivo in prestito dal Chelsea, atterrato nelle scorse ore a Milano, ha iniziato la mattina presto l'iter per il controllo della condizione fisica prima di firmare con il club nerazzurro.

Sarà il secondo rinforzo sugli esterni per Antonio Conte che ha già allenato Moses negli anni con i Blues in Premier League.

30 anni, gioca prevalentemente come ala destra ma può essere schierato su entrambe le fasce offensive giocando come esterno d'attacco, inoltre può giocare anche da seconda punta.

Durante la gestione di Antonio Conte al Chelsea è stato schierato anche da esterno di centrocampo. E' un giocatore molto veloce, capace nel dribbling e duttile tatticamente.

L’operazione con il Chelsea prevede il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Nell'ultima stagione il nigeriano ha giocato con il Fenerbahçe (Turchia).