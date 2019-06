Milano capitale della pallavolo per 10 giorni: c'è la Volley Week. E apre il Palalido

Milano si prepara alla Volley Week, settimana della pallavolo che in realtà durerà una decina di giorni. L'appuntamento è dal 14 al 23 giugno e vedrà vari eventi pallavolistici in città. Tra le altre cose, si potrà finalmente ammirare l'Allianz Cloud, ovvero il nuovo Palalido di piazzale Stuparich, finalmente pronto. "La struttura viene restituita alla città, agli sportivi e agli appassionati al termine di un percorso complesso che oggi regala a Milano un palazzetto bellissimo, funzionale e accogliente", ha commentato Roberta Guaineri, assessore comunale allo sport, in merito.

All'Allianz Cloud la nazionale maschile disputerà tre partite (contro Polonia, Serbia e Argentina) per la quarta tappa della Volleyball Nations League. L'appuntamento è dal 21 al 23 giugno. In particolare, venerdì 21 giugno l'Italia affronterà i vice campioni del mondo della Serbia; sabato 22 giugno sarà la volta dell'Argentina. Domenica 23 giugno, infine, i campioni del mondo della Polonia.

Ma la Volley Week si aprirà dal 14 al 16 giugno in una arena realizzata davanti al Castello Sforzesco per la prima tappa del Campionato italiano di Beach Volley. Un evento che è già stato un successo nel 2018. Infine, in piazza Gae Aulenti verrà allestito un "villaggio del volley": ogni giorno, per dieci giorni, musica, presentazioni, ospiti ed eventi attrarranno tifosi e appassionati, ma anche curiosi e turisti.

"Milano vuole riavere il volley di altissimo livello"

Commenta Bruno Cattaneo, presidente della Federazione Italiana Pallavolo: "Porteremo nel centro della città il beach volley, in uno dei luoghi più belli e fotografati di Milano. E poi la nazionale maschile al Palalido, un impianto che abbiamo aspettato, atteso e fortemente voluto e che ora viene finalmente restituito alla città, allo sport e alla pallavolo. È una grande soddisfazione vedere questa arena, moderna e funzionale, inaugurata da un evento di pallavolo. Perché questa città ha dimostrato di volere riavere il volley di altissimo livello e ora ha finalmente ha l’impianto che potrà essere la casa della pallavolo".

La Milano Volley Week è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con le Istituzioni milanesi e lombarde. "Da anni lavoriamo insieme al Comune di Milano e a Regione Lombardia sui grandi eventi – spiega Piero Cezza, Presidente del Comitato Regionale della Lombardia della Fipav – collaborando in maniera molto proficua, ognuno con i propri ruoli e competenze. Le Istituzioni danno gli indirizzi e supportano gli aspetti autorizzativi e logistici. La Federazione cura ogni aspetto pratico e organizzativo grazie alla forza dei tanti volontari che supportano e sono protagonisti di queste manifestazion"

"Siamo sempre stati vicini alla pallavolo e alla Federazione – è il pensiero di Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia – con la sua capacità organizzativa è stata capace di coinvolgere nei grandi eventi, non solo internazionali, gran parte della nostra regione. Il sostegno di Regione Lombardia non è mai venuto meno e così la partnership con Fipav. I nostri uffici hanno sempre collaborato e anche in questa Milano Volley Week siamo stati vicini agli organizzatori perché siamo certi che siano proprio i grandi eventi a poter fare da volano per far crescere il numero dei praticanti e per dare ancora più occasioni di visibilità anche in ambito locale allo sport".