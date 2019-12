Zlatan Ibrahimovic torna al Milan: lo svedese ha accettato la proposta dei rossoneri

Zlatan Ibrahimovic giocherà nel Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport lo svedese ha sciolto le riserve, comunicando ai rossoneri di avere accettato la loro proposta. Le parti sono ora al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli.

Stando alle indiscrezioni, Ibra firmerà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo legata al verificarsi di determinate condizioni. Il 38enne di Malmoe si appresta quindi a riabbracciare il club nel quale ha già giocato per due anni, dal 2010 al 2012, vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana.

L'attaccante, che ha appena concluso la sua esperienza ai Los Angelese Galaxy, a inizio dicembre si era confidato in una lunga intervista a Gq Italia e in uno dei passaggi aveva dichiarato: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra - aveva continuato - ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia".