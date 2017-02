Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 18 febbraio Milan Art & Events Center presenta nella sede milanese di via Lupetta la mostra Spyglass. Percezioni contemporanee, group show di artisti internazionali attivi sul palcoscenico dell'arte contemporanea. L'esposizione propone sui 2 piani della Galleria oltre quaranta lavori, dipinti, sculture, fotografie, installazioni che danno vita ad un singolare itinerario stratificato dove immaginario e onirico si alternano a visioni del mondo reale, e talvolta si rincorrono quasi a sovrapporsi. Lo slancio creativo di ciascun artista che si misura costantemente con la sua ricerca prende forma attraverso strumenti espressivi sostanzialmente diversi che mirano ad esplorare le trasformazioni sociali, offrendo uno sguardo critico che rispecchia le tensioni culturali del nostro tempo. Gli universi estetici che si celano dietro l'osservatorio privilegiato di ciascuno fanno sì che ogni storia individuale confluisca in un afflato sociale più ampio, filtrato attraverso una visione contemporanea che talvolta distorce l'immagine reale, altre volte sembra racchiudere in sé tracce di lontane memorie. Il titolo della mostra evoca la capacita' dell'artista di guardare il mondo con una sua personalissima lente e di trasferire le sue percezioni sulla tela, cosi' da rendere partecipe lo spettatore che a seconda del suo vissuto "assorbe" o "reinterpreta" il messaggio. E se ciascuno di noi dopo aver visto queste opere d'arte si porra' delle domande, avra' voglia di capire, di approfondire, allora potremmo dire che l'intento e' riuscito. Nel corso della serata sarà possibile vedere anche l'installazione interattiva Without Borders, multimediale riflessione artistica sul significato dell'amore. In una sala rischiarata dalla sola luce delle candele, si illustrerà il tema attraverso diverse espressioni artistiche, tra cui due tavole, riportanti una poesia in italiano e una in cinese, un'opera di Balance art e una scultura che evoca l'essenza dell'amore. Durante l'inaugurazione Alessio Barcellini eseguira' al pianoforte un suo brano musicale. Progetto: Alessio Barcellini e Roy Millennium Musiche: Alessio Barcellini Poesie: Alessio Barcellini e Huan Zhou Balance Art: Dante Barbagallo Artisti Elena Amatu Michele Carminati Jorge Cavelier Mao Min Chen Stefano Ridolfi Hao Wang Yu Tian Wang JiaNing Yan Ping Zhang Yuan Pei Zhong Huan Zhou Dante Barbagallo Alessio Barcellini Roy Millennium Coordinate mostra Titolo: Spyglass. Percezioni contemporanee Organizzata da: Milan Art & Events Center, Present Contemporary Art In collaborazione con: Golf People Magazine Sede: MA-EC - Milan Art & Events Center - Via Lupetta 3 (ang. Via Torino), Milano Inaugurazione su invito R.S.V.P. sabato 18 febbraio ore 18.30 Date: dal 18 al 28 febbraio 2017 Orari: da martedì a venerdì ore 10-13 e 15-19 / sabato ore 15-19 Info pubblico: Tel. +39 02 39831335 - info.milanart@gmail.com