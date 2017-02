Stand up comedy night

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 16 Febbraio al The Cambridge Pub di Piazzale Susa si terrà una serata di "Stand-up comedy", letteralmente "Comicità in piedi", in cui sei comici si alterneranno sul palco senza filtri né censure. I comedians saranno Valerio Airò, Luca Anselmi, Clara Campi, Edoardo Confuorto, Kaspar Morosgovànyi e John Vincent, sei dei giovani che più si stanno imponendo nella nuova scena della comicità milanese con ispirazione anglosassone. Consigliato ad un pubblico adulto e non politicamente corretto. Per prenotazioni: 02 83439577 Evento FB: https://www.facebook.com/events/1830073687248985/