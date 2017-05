Sventata rapina con colluttazione in un supermercato di Cormano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 9 maggio 2017. Fallito tentativo di rapina con colluttazione in un supermercato a Cormano (MI). Ieri sera, intorno alle 20:30, un malvivente è stato scoperto all'interno del market nel tentativo di rubare alcuni prodotti. Avvicinato dal responsabile del supermercato il malvivente ha reagito con violenza dando avvio ad una colluttazione. Per sedarla è stato necessario l'intervento della guardia giurata Sicuritalia che si trovava in loco per monitorare la fase di chiusura, e che ha prontamente allertato la centrale di vigilanza Sicuritalia, che a sua volta ha immediatamente contattato le Forze dell'Ordine. Dopo pochi minuti giungevano sul posto le Forze dell'Ordine, che procedevano al riconoscimento e all'arresto del malvivente.