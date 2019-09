The official animal rights march milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 15 Settembre 2019 alle ore 14:00 partirà da Piazza della Repubblica a Milano la prima edizione italiana di THE OFFICIAL ANIMAL RIGHTS MARCH. Manifestazione a cadenza annuale ideata dall'organizzazione per i diritti degli animali SURGE, THE OFFICIAL ANIMAL RIGHTS MARCH ha radunato nel corso del 2018 migliaia di partecipanti in ben 25 città del mondo, registrando un aumento esponenziale delle presenze di piazza negli ultimi mesi del 2019 con gli oltre 12.000 attivisti che hanno riempito le strade di Londra durante il corteo dello scorso 17 Agosto. A Milano, Domenica 15 Settembre, il debutto in Italia. Lo scopo dell’iniziativa non è solo quello di attirare l’attenzione delle istituzioni e dell’ opinione pubblica sul tema complesso dello sfruttamento e della sofferenza animale, ma anche quello di creare una crescente coesione fra gli attivisti vegani ed antispecisti a livello globale e l’attivazione di comunità locali impegnate sul territorio. Inoltre, in questo delicato momento storico, appare più che mai urgente accendere i riflettori sull’insostenibile impatto ambientale degli allevamenti, causa non solo di enormi sofferenze per tutti gli animali coinvolti, ma anche di ingenti emissioni, devastanti politiche di deforestazione; consumo e prelievo sempre crescenti di suolo, risorse idriche e combustibili fossili a livello globale. Per questo motivo, in tutta Europa e nel mondo, diverse associazioni per i diritti animali e per l’ambiente stanno unendo le proprie forze per chiedere ai Governi risposte concrete sull’ imminente crisi climatica attraverso il riconoscimento dell’impatto ambientale distruttivo dell’industria zootecnica e della pesca e la promozione di una transizione risolutiva verso un sistema di produzione alimentare a base vegetale, ritenuto più giusto e sostenibile. In questo clima di agitazione globale la manifestazione per i diritti animali prevista a Milano acquisisce un’importanza ancora maggiore nel richiamare l’attenzione nazionale sui temi affrontati. Il corteo di Domenica a Milano- animato da musica e canti - partirà da Piazza della Repubblica, attraverserà i Bastioni di Porta Venezia e Corso Venezia. Prevista una prima sosta nei pressi di San Babila, dove sarà messo in scena un “die-in” che coinvolgerà fisicamente tutti gli attivisti presenti, uniti nel rappresentare con i propri corpi distesi in terra la sofferenza nascosta di miliardi di animali terrestri e marini; sfruttati, reclusi ed uccisi ogni giorno per scopi alimentari e ludici, senza dimenticare quelli vittime dall’industria dell’ abbigliamento e dalla sperimentazione cosmetica e farmaceutica. La marcia proseguirà poi per Corso Matteotti e Case Rotte fino a raggiungere Piazza Duomo dove a conclusione del corteo sono previsti alcuni interventi di piazza fino alle ore 18.00. Dalle ore 18:30 alle ore 22:00, sempre in Piazza Duomo, è previsto The Cube of Truth di Anonymous For The Voiceless - Cubo della Verità - manifestazione statica durante la quale gli attivisti, disposti in una formazione scenografica, mostreranno con l’ausilio di dispositivi audiovisivi immagini e filmati provenienti dai luoghi di sfruttamento animale. Riferimenti internazionali www.theofficialanimalrightsmarch.org www.surgeactivism.com Organizzazione Milano Marta Vidal – 327 3611324 Contenuti video/foto per stampa e web: Arianna Fraccon – 320 0979177 arifraccon@gmail.com animalsave@animalsavemovementitalia.com